Aumento do custo de vida EUA. Até os menus de hambúrgueres mais baratos têm menos procura









Trata-se do maior aumento mensal desde o choque inflacionista do verão de 2022, associado à recuperação pós-Covid-19 e à guerra na Ucrânia.

Uma economia "K" nos Estados Unidos



Os americanos não estão de bom humor e isso nota-se até nos restaurantes de fast food.





Durante muito tempo, cadeias como a McDonald's atuaram como um amortecedor social, oferecendo refeições baratas, rápidas e acessíveis. Mas este modelo está a ser minado, mesmo antes de Trump. Entre 2019 e 2024, os preços da McDonald's aumentaram cerca de 40% nos Estados Unidos. Como resultado, o número de clientes com baixos rendimentos diminuiu quase 10%: até a comida rápida se tornou demasiado cara para algumas camadas da população.

Do "Índice Big Mac" ao OzempiC

É aqui que entra a saúde. O aparecimento de medicamentos contra a obesidade como o Ozempic ou o Wegovy está a transformar o comportamento alimentar.





Milhões de americanos estão a recorrer a estes tratamentos. Estão a comer menos, a petiscar menos e a consumir menos produtos processados e altamente calóricos que constituem a base do modelo da fast-food. Os analistas começam a levar a sério esta variável: se estes medicamentos se generalizarem, o próprio volume de vendas poderá diminuir estruturalmente, independentemente do contexto económico.

AsE, nos próximos cinco anos, também deverão continuar aumentar. As famílias americanas já não acreditam que os preços possam baixar rapidamente.Esta situação reflete-se no sentimento dos consumidores:30% não prevêm qualquer melhoria da sua situação económica. 38% prevêm mesmo uma deterioração.. O bilionário americano foi reeleito com a promessa de controlar o custo de vida.A revista americanapropõe uma leitura ainda mais estrutural:, duas trajetórias divergentes.frequentando cadeias de luxo e não sentindo verdadeiramente a pressão inflacionista.Por detrás deste menu a menos de três dólares, esconde-se uma realidade económica mais profunda: o, um menu de 3 euros que, tal como o, será certamente também analisado por economistas e investidores.O índiceé um conceito que nasceu como uma piada. Em 1986, opublicou o que designou por Índice Big Mac: uma vez que o hambúrguer é produzido praticamente em todo o mundo com os mesmos ingredientes, o preço, em teoria, deveria ser idêntico de um país para outro, se as taxas de câmbio refletissem com precisão a realidade do poder de compra.Mas hoje oJá não é apenas um indicador da paridade monetária.Cada vez menos pessoas vão aos estabelecimentos denão só porque há menos dinheiro nas carteiras (e nas caixas do, diga-se de passagem). Têm também outras preocupações.Havia o Índice Big Mac. Agora oestá a ficarDiane Burghelle-Vernet / 21 April 2026 10:00 GMT+1Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa