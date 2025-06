Aumento do investimento em Defesa pode provocar degradação do saldo orçamental em 2025 e défice em 2026

mas ainda com margem para manter o equilíbrio orçamental. cenário mais provável é entrar em défice. mais estabilidade e mais força" para evitar um agravamento rápido das contas públicas. Porque "se não conseguir inverter esta tendência vamos caminhar para défices cada vez maiores", nos próximos anos. curioso" verificar a capacidade do Governo para executar os 2% em investimento porque todos os Governos vão querer fazer o mesmo. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Leão, que atualmente integra o Tribunal de Contas Europeu, revela que, por via deste aumento em Defesa, este ano haverá degradação do saldo orçamental, com um ligeiro excedente,No entanto, para o ano, será difícil manter esse equilíbrio e oJoão Leão espera que, em resultado das últimas eleições, o Governo tenha "" para evitar um agravamento rápido das contas públicas. Porque", nos próximos anos.Para além do impacto orçamental, João Leão considera que será "" verificar a capacidade do Governo para executar os 2% em investimento porque todos os Governos vão querer fazer o mesmo.





Para além disso, João Leão lembra que há a questão da opinião pública e "tem de se ter algum realismo" porque será "difícil justificar para a população portuguesa investimentos tão elevados que obrigariam a afetar outras prioridades".





há margem para não ter de impor austeridade", mas não há margem para outras medidas. cláusula de exceção nacional na parte da despesa para evitar o risco de ter procedimento por défice excessivo, mas isso não significa que essa despesa não continue a concorrer para o défice em concorrência com outras prioridades. durante o primeiro mandato de Trump, fez esse trabalho e passou a incluir outros aspetos que, à data, não eram contemplados. implica sempre défice e dívida dos países, mas, do ponto de vista financeiro, não traz vantagens para Portugal porque a República já se financia à mesma taxa da UE. Acredita que nos próximos anos "", mas não há margem para outras medidas.João Leão admite que o Governo fez bem em pedir à Comissão europeia a, mas isso não significa queem concorrência com outras prioridades.Sobre o que poderá ser feito para compensar o investimento em Defesa e, nomeadamente, a possibilidade colocada pelo Governo de fazer um levantamento das despesas que entram no conceito NATO, João Leão revela que o seu Governo,Sobre a possibilidade de fazer empréstimos no âmbito do SAFE (Instrumento de Ação para a Segurança da Europa da UE), João Leão lembra queporque a República já se financia à mesma taxa da UE.





aumento do ISP, através da retirada das medidas excecionais, e o fim de alguns benefícios fiscais no âmbito do IRC, mantendo a redução prevista. é uma grande incógnita" e ainda não é claro o grande impacto que se esperava que tivesse. Sobre o que poderá ser feito para compensar o desequilíbrio nas contas públicas no próximo ano, o antigo ministro das Finanças sugere o, mantendo a redução prevista.Sobre a manutenção do IRS jovem, João Leão considera que ainda "" e ainda não é claro o grande impacto que se esperava que tivesse.

Ainda assim admite que possa ser necessário como sinal político.