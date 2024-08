Aumento dos preços e falta de poder de compra afastam portugueses do Algarve

Nuno Patrício - RTP

Os preços mais elevados no alojamento estão a afastar os portugueses do sul do país que escolhem cada vez mais o estrangeiro para gozar as férias. Com a taxa de ocupação dos hotéis algarvios a rondar os noventa por cento são os turistas estrangeiros que estão a compensar o aumento dos preços e a falta de poder de compra dos portugueses.