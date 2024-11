O Governo admite um aumento extra das pensões no próximo ano, mas não se compromete. Tudo depende das condições do país.

No Parlamento, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afastou os valores propostos pelo Chega e pelo Bloco de Esquerda, assim como um aumento estrutural avançado pelo Partido Socialista, aproveitando a margem orçamental.



Maria do Rosário Palma Ramalho recusa e apela ao sentido de responsabilidade da oposição.