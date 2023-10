Já tem mais de 260 mil assinaturas a petição contra o aumento do Imposto Único de Circulação para automóveis anteriores a 2007.

O documento lançado a 9 de Outubro pede ao Governo que altere o enunciado da proposta de Orçamento do Estado, evitando assim aumentos exponenciais para cerca de 3 milhões de automóveis e 500 mil motociclos.



Os promotores da petição dão como alternativa a aplicação da taxa aos veículos elétricos, que estão isentos de IUC.



O Orçamento do Estado para 2024 refere que este é um imposto progressivo... e que tem uma norma-travão, que limita os aumentos do imposto a um máximo de 25 euros por ano.