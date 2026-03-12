Aumento transportes públicos. "Vamos esperar que não, mas é um momento de tanta incerteza"

Também neste encontro, está a Associação Nacional de Transportadores Públicos de Mercadorias, onde a presidente da ANTRAM, Ema Leitão, exige ao Governo medidas urgentes para ultrapassar o aumento do preço do gasóleo e da gasolina.





Em declarações aos jornalistas, durante uma conferência que decorre hoje no Porto, e que reúne o sector dos transportes rodoviários, para debater os desafios do presente e do futuro, a presidente da AMT diz que se está a preparar legislação para fazer alteração aos contratos para uma maior flexibilidade para haver uma revisão de preços em função com as circunstâncias económicas.Neste sentido a ANTRAM pede ao Governo linhas de apoio às empresas, ou o reembolso do gasóleo profissional, para que o sector do transporte de mercadorias possa enfrentar a subida histórica do preço dos combustíveis.