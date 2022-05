Aumentos de comissões bancárias nos últimos dez anos chegam a 163%

, revela a DECO em comunicado.“A título de exemplo, em 2021 a inflação situou-se nos 1,3%, mas a banca, no início de 2022, anunciou valores 50% mais elevados em alguns produtos. Estes aumentos anuais tendem a situar-se na ordem dos dois dígitos, mesmo em anos em que a inflação foi negativa”, refere Nuno Rico, economista da DECO.No decorrer da pandemia, o incentivo à utilização de meios de movimentação à distância, como cartões de débito e transferências, foi reforçado por parte dos bancos, que utilizaram também o argumento da poupança. No entanto,

Atualmente, as comissões representam 40% das receitas totais dos bancos.

O tema das comissões bancárias levou a DECO a lançar em 2020 a iniciativa Fim das comissões abusivas para todos os créditos, exigindo que a lei das comissões fosse alterada.

A associação argumenta que, graças à iniciativa, desde janeiro de 2021, os contratos de crédito deixassem de estar sujeitos ao pagamento de comissões pelo processamento das prestações, permitindo uma poupança de 15,6 milhões de euros em comissões aos consumidores, considerando que foram celebrados cerca de 705 mil novos contratos de crédito ao consumo ou à habitação em 2021.





A nova lei não teve efeitos retroativos, pelo que as estimativas da DECO apontam para que 5,1 milhões de contratos ainda estavam a suportar este custo no final de 2021, representando um encaixe total de 119,3 milhões euros em comissões por parte dos bancos.É o caso dos contratos de crédito à habitação, que vão continuar a cobrar as comissões. “Pode representar um custo de três mil euros a mais no fim do contrato”, admite a DECO. Num crédito à habitação, por exemplo, os titulares pagam, em média, 2,65 euros mensais, um montante que aumentou 55% nos últimos oito anos.





“A DECO PROTESTE exigiu o fim comissões bancárias abusivas para todos os créditos, numa carta aberta enviada ao Parlamento, mas este remeteu-se ao silêncio”, refere a organização.





Perante essa atitude, a organização de defesa do consumidor solicitou a intervenção da Provedoria de Justiça, que defendeu a banca, afirmando que esta pode “cobrar as comissões que entenda”, criticando a “intenção do legislador” de limitar o valor das comissões bancárias e acusando-o de se “intrometer” na “liberdade contratual” e na “autonomia privada”, reitera a DECO.