Aumentou o número de Inquilinos a não receber apoio à renda, sem explicação do IHRU

Pedro Ventura, representante da associação, conta que nos últimos tempos tem recebido várias queixas de inquilinos, e não encontram uma justificação para o que aconteceu.O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana adianta à edição de hoje do jornal Público que os apoios às rendas estão a ser retirados devido a alegadas "incongruências" nas declarações dos proprietários.Na origem do problema está a ausência de uma declaração às Finanças dos contratos de arrendamento.Pedro Ventura, da Associação de Inquilinos Lisbonenses, corrobora a ideia e fala em fuga ao fisco por parte de muitos senhorios.Diana Ralha, da Associação Lisbonense de Proprietários, diz não compreender as alegadas "incongruências" dos senhorios. Não reconhece as acusações dos inquilinos e aponta o dedo ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana de estar a colocar inquilinos contra senhorios.