Austrália cria novo visto para imigrantes do Pacífico, incluindo Timor-Leste

A proposta do orçamento até outubro de 2023, apresentada na terça-feira, prevê a criação do Pacific Engagement Visa, um novo programa de vistos "para reforçar a migração permanente" para a Austrália.

Além disso, o programa já existente de mobilidade laboral passará a permitir a trabalhadores migrantes com contratos de longa duração trazerem a família, incluindo parceiros e filhos, para a Austrália.

No quadro deste programa, cerca de 3.000 trabalhadores timorenses partem este ano para a Austrália.

O orçamento prevê um aumento de 900 milhões de dólares australianos (578,7 milhões de euros) no apoio à região do Pacífico, incluindo a construção de infraestrutura aérea em Timor-Leste.

O Governo timorense vai receber em 2023 cerca de 14,3 milhões de dólares (14,66 milhões de euros) em apoio orçamental direto da Austrália, segundo a proposta orçamental timorense, divulgada na semana passada.

A chefe da diplomacia australiana, Penny Wong, visitou Timor-Leste em setembro, tendo prometido ajudar a reforçar a "segurança económica" do país, com o projeto dos campos de gás do Greater Sunrise, no Mar de Timor, o tema dominante na agenda.

Localizado a 150 quilómetros de Timor-Leste e a 450 quilómetros de Darwin, o projeto tem estado envolto num impasse, com Díli a defender a construção de um gasoduto para o sul do país e a Woodside, segunda maior parceira do consórcio, a defender a sua ligação à unidade já existente em Darwin.

Na semana passada, o Governo australiano nomeou Steve Bracks, um ex-primeiro-ministro do Estado de Victoria considerado `amigo` de Timor-Leste, como representante especial para ajudar a desbloquear o impasse em torno do projeto.

Ramos-Horta já tinha ameaçado que se a Austrália se mantivesse intransigente, e num curto espaço de tempo, Timor-Leste poderia procurar outros parceiros para o projeto do Greater Sunrise, incluindo a China.

O novo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que tomou posse em maio, prometeu reforçar as relações diplomáticas com os países vizinhos, após a China ter assinado, em abril, um acordo que pode abrir às portas à criação de uma base militar nas Ilhas Salomão.