Austrália lança em novembro parceria para desenvolvimento do setor privado timorense

"Um setor privado forte e dinâmico é essencial para a prosperidade de Timor-Leste a longo prazo. Através do TLAusBusinesse, a Austrália está a trabalhar em parceria com Timor-Leste para desbloquear investimento, apoiar o empreendedorismo e criar mais oportunidades económicas para mulheres e homens timorenses", afirmou, em comunicado, a embaixadora australiana em Díli, Caitlin Wilson.

O anúncio foi feito no âmbito da Cimeira Empresarial e de Investimento Darwin-Díli e do Fórum Empresarial Invest Timor-Leste, que decorreu entre terça-feira e hoje na capital timorense.

O encontro juntou responsáveis governamentais, investidores e empresários de ambos os países para promover oportunidades de investimento, estabelecer contactos empresariais e desenvolver parcerias comerciais.

"À medida que Timor-Leste aprofunda o seu envolvimento com a ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático] e a região, a TLAusBusinesse ajudará a ligar as empresas timorenses a novos mercados, oportunidades de investimento e parcerias comerciais", salientou a diplomata australiana.

O TLAusBusiness faz parte do Pacote de Cooperação Económica da Austrália para Timor-Leste no âmbito do programa anunciado no início do ano durante a visita do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, a Díli.

Segundo o comunicado, nos próximos dez anos a parceria vai ajudar Timor-Leste a reforçar as ligações com o mercado australiano e da ASEAN e aumentar o apoio às pequenas e médias empresas.