Austrália proíbe estrangeiros de comprar casas durante dois anos para conter preços

"A proibição significa que os australianos poderão comprar casas que, de outra forma, seriam compradas por investidores estrangeiros", justificou a ministra da Habitação, Clare O`Neil, em comunicado.

Segundo o Governo da Austrália, a restrição será revista em março de 2027, quando o período de proibição de dois anos terminar, para o executivo determinar se deve ser prolongada.

"O objetivo é aliviar a pressão sobre o nosso mercado imobiliário enquanto construímos mais casas", salientou ainda Clare O`Neil.

A medida do Governo trabalhista, que procura renovar o seu mandato de três anos nas eleições que se vão realizar antes de maio, visa conter o aumento dos preços dos imóveis no país, uma medida que faz parte do plano para facilitar o acesso à habitação, que inclui a promessa de construir 1,2 milhões de casas até 2030 e incentivar a aquisição de moradia própria.

Em Sydney, por exemplo, o preço médio de uma casa ronda os 1,2 milhões de dólares australianos (cerca de 730 mil euros), de acordo com os portais imobiliários consultados pela agência EFE.