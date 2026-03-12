Austrália relaxa padrões de qualidade da gasolina para reforçar abastecimento

O país permitirá temporariamente "níveis mais elevados de enxofre durante os próximos 60 dias", disse o ministro da Energia, Chris Bowen, em comunicado. Os níveis de enxofre são normalmente regulados para limitar a poluição do ar.

"Isto irá acrescentar cerca de 100 milhões de novos litros por mês ao abastecimento interno de gasolina da Austrália, que de outra forma seriam exportados", explicou Bowen.

A petrolífera Ampol concordou em direcionar a gasolina para as zonas do país que enfrentam escassez e para o mercado grossista, dando prioridade aos agricultores, pescadores e comunidades locais, disse o ministro.

A Austrália, fortemente dependente das importações de petróleo, tem registado um aumento dos preços dos combustíveis desde o início do conflito no Médio Oriente, a 28 de Fevereiro.

O Governo acusou os retalhistas de praticarem preços abusivos.

O ministro das Finanças australiano, Jim Chalmers, responsável pelo orçamento federal, defendeu que o país tem "combustível suficiente", mas admitiu problemas de abastecimento, sobretudo nas zonas rurais.

Também hoje, as autoridades da Nova Zelândia disseram que estão a considerar utilizar leis antigas que restringem o uso de veículos caso o fornecimento de combustível diminua.

A ministra das Finanças, Nicola Willis, disse que foram realizadas discussões sobre a possibilidade de utilizar leis que exijam que os proprietários de automóveis designem um dia por semana em que não utilizem os veículos.

As leis permitem também ao Governo autorizar a venda de vales de restrição de combustível. Os "dias sem carro" estiveram em vigor de julho de 1979 a maio de 1980, após a Revolução Iraniana.

A Nova Zelândia depende fortemente das importações para o abastecimento de combustível. O preço médio da gasolina subiu quase 10% desde o início da guerra, e o do gasóleo mais de 20%, segundo o serviço de monitorização de preços Gaspy.

A companhia aérea nacional da Nova Zelândia já anunciou o cancelamento de 1.100 voos nos próximos dois meses, justificado com o aumento dos preços do combustível de aviação.

Na quarta-feira, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE), incluindo a Austrália, decidiram por unanimidade libertar 400 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência.

Apesar da decisão, por volta das 03:00 (hora de Lisboa), o preço do petróleo Brent estava a subir 9,3%, para 100,50 dólares (87 euros) por barril, enquanto o WTI, referência nos EUA, atingiu 94,92 dólares (82,3 euros), uma subida de 8,8%.

A ofensiva dos EUA e de Israel contra o Irão levou à suspensão do tráfego marítimo através do estreito de Ormuz, que liga o golfo Pérsico ao golfo de Omã, devido às ameaças iranianas contra os navios que atravessam esta rota, responsável por até um quinto do petróleo mundial.