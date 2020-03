Australian Associated Press encerra e 180 pessoas ficam desempregadas

The saddest day: AAP closes after 85 years of excellence in journalism. The AAP family will be sorely missed. @AAPNewswire — Tony Gillies (@TonyGillies) March 3, 2020

“O dia mais triste: a AAP fecha após 85 anos de excelência em jornalismo. A família AAP fará muita falta”, escreveu o editor-chefe da agência, Tony Gillies, na sua conta do Twitter.. A falta de assinantes dita agora o fim dos serviços da AAP.“Esta decisão foi tomada com muito pesar. Foi tomada com base em razões económicas e financeiras”, revelou o executivo-chefe, Bruce Davidson.A AAP trabalhava em todos os Estados e territórios australianos e mantinha uma rede de correspondentes em cidades como Londres e Los Angeles, além de manter uma delegação na Nova Zelândia. Tinha colaboradores em quase todos os continentes.A agência foi criada em 1935 por Keith Murdoch, pai do fundador da News Crop.

"O sigilo está em ascensão"



Scott Morrison, primeiro-ministro australiano, afirmou em conferência de imprensa:Também no Parlamento, os políticos mostraram-se agradecidos pelo trabalho desenvolvido pela agência ao longo dos anos, exibindo cartazes com a frase: “Obrigado AAP”.O líder da oposição, Anthony Albanese, disse que o encerramento da agência “deixaria um vazio enorme” e referiu na sua conta do Twitter:Os próprios jornalistas da AAP também demonstraram profundo pesar pelo encerramento da agência. Dominica Sanda, jornalista da agência em Sydney, disse que foi “um dia triste para a indústria que amo e para uma carreira e vida que amei ainda mais”.Outros jornalistas prestaram, igualmente, homenagem nas redes sociais, classificando as notícias sobre o encerramento como “extraordinariamente tristes” e incentivando a equipa de jornalistas da AAP “a continuarem a trabalhar, mesmo depois de fazer do fim da agência”.