Australiano Artur Andrysiak é o novo diretor do Banco Asiático de Desenvolvimento em Timor-Leste

Andrysiak vai liderar as operações do BAD no país, incluindo o desenvolvimento de negócios e a implementação de um conjunto integrado de soluções para o setor público e privado daquela instituição para apoiar as prioridades de desenvolvimento nacional.

"O BAD tem sido um parceiro firme no desenvolvimento de Timor-Leste, contribuindo para o reforço de infraestruturas resilientes e dos serviços básicos, promovendo o crescimento liderado pelo setor privado e apoiando a diversificação económica", afirmou o Artur Andrysiak, citado num comunicado divulgado à imprensa.

O novo diretor nacional do BAD disse também esperar "trabalhar em estreita colaboração com o Governo de Timor-Leste, parceiros de desenvolvimento e comunidades para promover os objetivos de desenvolvimento do país".

Artur Andrysiak sucede no cargo Stefania Dina, que tinha sido nomeada em 2023 e que vai agora assumir o cargo de diretora do gabinete setorial de Agricultura, Alimentação, Natureza e Desenvolvimento Rural do BAD.

Timor-Leste aderiu formalmente ao BAD em 2002, após a restauração da independência, e desde então aquela instituição financeira já aprovou 86 operações para o setor público num total de 849 milhões de dólares (733,13 milhões de euros).