Autarca de Alcochete vê parecer favorável a aeroporto como um "mal menor"

A Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde ao projeto, desde que a ANA Aeroportos respeite a lista de 160 medidas, para minimizar os efeitos ambientais da obra. Ouvido pela Antena 1, o autarca de Alcochete, Fernando Pinto, considera que se todas as compensações forem respeitadas, isso poderá limitar os impactos negativos do novo aeroporto.