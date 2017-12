Autarcas satisfeitos com lançamento de concursos para ferrovia entre Évora e Elvas

Lusa29 Dez, 2017, 21:16 | Economia

"Ficamos muito satisfeitos com a notícia de que o projeto vai avançar", porque "faz falta ao Alentejo e a Évora", afirmou o presidente da Câmara de Évora, o comunista Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

O autarca notou que o município tem "um acordo com o Governo para não utilizar" o traçado da mesma linha junto a Évora inicialmente proposto pela Infraestruturas de Portugal (IP), por passar numa zona urbana, indicando que "estão a ser estudadas outras alternativas".

Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Elvas, o socialista Nuno Mocinha, considerou "uma excelente notícia" o anúncio feito pela IP, recordando que se trata de um investimento "estruturante" para o país e também para Espanha.

"É evidente que é uma excelente notícia no final de 2017, início de 2018. É a concretização de um investimento que todos nós defendemos como estruturante não só para o Alentejo, mas também para Portugal e Espanha", disse.

O autarca, que recordou que este projeto é também a "concretização de uma promessa" eleitoral dos socialistas, disse esperar, agora, que o concurso para o arranque das obras seja lançado "rapidamente" e que se concretize no terreno "o mais depressa possível".

O Ministério do Planeamento anunciou o lançamento, no primeiro trimestre de 2018, dos concursos públicos para a construção do troço ferroviário entre Évora e Elvas, integrado na ligação de mercadorias do corredor internacional sul.

Em causa estão portarias hoje publicadas em Diário da República, que autorizam a tutela a contratar as empreitadas para construir os troços entre o Freixo e o Alandroal, entre Évora Norte e Freixo e ainda entre o Alandroal e a Linha do Leste e ainda a fazer um contrato de prestação de serviços para a fiscalização destas obras, que implicam uma nova ligação ferroviária de Évora à Linha do Leste (junto a Elvas), do corredor internacional sul.

"Estas portarias vão permitir o lançamento destes concursos no primeiro trimestre de 2018", explica o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Ao todo, o investimento ronda os 422 milhões de euros, dos quais 264 milhões de euros são comparticipados pelo Estado e as verbas restantes -- 158 milhões de euros -- são suportadas por fundos comunitários, no âmbito do Programa Mecanismo Conectar Europa (CEF), segundo um ponto de situação enviado à Lusa.

O documento precisa que a maior fatia de investimento diz respeito à ligação Alandroal-Linha do Leste (220 milhões de euros), seguindo-se a ligação Freixo-Alandroal (105 milhões de euros) e a ligação Évora Norte-Freixo (70 milhões de euros).

A fiscalização terá um custo de 27 milhões de euros.

Na resposta enviada à Lusa, a tutela frisa que "este troço é fundamental para completar um corredor internacional ferroviário".

Em Portugal, vai "completar a ligação entre os portos de Sines e Setúbal e a fronteira com Espanha", acrescenta.

O Governo destaca ainda que "há muitas décadas que não era construído um troço de caminho-de-ferro desta envergadura" no país, numa dimensão de cerca de 100 quilómetros.

Questionado sobre prazos para as obras, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas escusou-se a responder.