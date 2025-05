As maiores autarquias do país acumulam uma dívida superior a mil milhões de euros. Nas 25 autarquias avaliadas, os destaques vão para as cidades de Lisboa e Braga. Foram os municípios onde mais cresceu o passivo.

De acordo com o Jornal de Notícias, a dívida atinge um valor de 1,16 mil milhões de euros, dados registados no final do ano passado. O aumento é de 146 milhões de euros, em relação a 2023.



As autarquias mais poupadas foram Maia e Almada.