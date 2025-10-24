Autoeuropa admite preocupação com falta de semicondutores da Nexperia

"Existe um problema de fornecimento de semicondutores da empresa Nexperia que poderá afetar toda a indústria automóvel europeia, incluindo naturalmente o grupo Volkswagen", reconhece a Autoeuropa numa comunicação interna da empresa a que a agência Lusa teve acesso.

A Autoeuropa afirma que "até ao momento, a Volkswagen Autoeuropa não foi afetada e que a produção para a próxima semana está garantida".

Na comunicação interna, a fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal, assegura também que está em "contacto próximo com a `task-force´ que o Grupo Volkswagen criou para identificar riscos da eventual quebra de fornecimento de módulos com peças da Nexperia, de modo a agir rapidamente caso seja necessário tomar medidas".