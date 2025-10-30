Economia
Autoeuropa. Falta de "chips" pode forçar paragem
Os trabalhadores do parque industrial da Volkswagen, na Autoeuropa, estão preocupados com a possível falta de semicondutores. Nesta altura, está garantido o abastecimento apenas para os próximos oito dias, sendo este um componente essencial para o fabrico de automóveis.
Depois dos oito dias, e sem semicondutores, a produção na Autoeuropa vai ser obrigada a parar, afetando 19 empresas e cerca de dez mil trabalhadores do parque industrial.
O receio foi assumido por Daniel Bernardino, porta-voz da coordenadora das comissões de trabalhadores do parque industrial Volkswagen Autoeuropa. A coordenadora vai pedir reuniões com o ministro da Economia, os grupos parlamentares e com a Comissão do Trabalho na Assembleia da República.
Este é um problema que não afeta apenas Portugal e o administrador financeiro do grupo Volkswagen reconheceu que as decisões sobre a produção de automóveis estão a ser tomadas semana a semana.
Na Alemanha, esta quinta-feira, o administrador financeiro (CFO) do grupo Volkswagen admitiu preocupação porque pode haver efeitos negativos da falta de semicondutores.Em causa está um problema com o fornecimento dos chips pela empresa holandesa Nexperia.