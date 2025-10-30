Autoeuropa. Falta de "chips" pode forçar paragem

Na Alemanha, esta quinta-feira, o administrador financeiro (CFO) do grupo Volkswagen admitiu preocupação porque pode haver efeitos negativos da falta de semicondutores. Em causa está um problema com o fornecimento dos chips pela empresa holandesa Nexperia.





Depois dos oito dias, e sem semicondutores, a, afetando 19 empresas e cerca de dez mil trabalhadores do parque industrial.O receio foi assumido por Daniel Bernardino, porta-voz da coordenadora das comissões de trabalhadores do parque industrial Volkswagen Autoeuropa.Este é um problema que não afeta apenas Portugal e o administrador financeiro do grupo Volkswagen reconheceu que as decisões sobre a produção de automóveis estão a ser tomadas semana a semana.