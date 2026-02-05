Autoeuropa interrompe a produção em três turnos da noite por falta de peças

Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores (CT) explica que os `downdays` (dias de não produção) do turno D, provocados pela escassez de componentes, afetaram diretamente o calendário inicialmente definido para o referendo ao acordo pré-laboral.

A votação estava inicialmente prevista para decorrer hoje e na sexta-feira, mas foi ajustada para garantir a participação dos quatro turnos, após a interrupção da atividade nos turnos da noite de quarta-feira, quinta-feira e também no turno da noite de sexta-feira, devido a dificuldades de alguns fornecedores provocadas pelo mau tempo.

Segundo a estrutura representativa dos trabalhadores, o referendo decorre nos dias 06 e 09 de fevereiro, de forma a assegurar "igualdade de voto para todos os trabalhadores".

A Comissão de Trabalhadores indica ainda que a empresa foi informada de que esta alteração não poderá comprometer, caso o pré-acordo seja aprovado, os acertos retroativos, a atualização das tabelas salariais nem o pagamento do prémio único de 500 euros em fevereiro.

As urnas encerram às 22:00 de segunda-feira e os resultados da votação devem ser conhecidos pouco tempo depois.

A CT e a administração da Volkswagen Autoeuropa alcançaram um pré-acordo laboral, para vigorar até junho de 2027, que contempla aumentos salariais com um mínimo de 100 euros e o reforço de benefícios sociais.

Segundo revelou hoje a CT em comunicado, o pré-acordo prevê aumentos salariais de 2,8% já este mês e de mais 2,5% no próximo mês de outubro, ambos com um mínimo garantido de 50 euros.

Prevê também o pagamento de um prémio único de 500 euros, "um complemento pela divisão do aumento salarial" de 50 euros em janeiro e outubro, que será pago após a assinatura do acordo, caso o mesmo seja aprovado pelos trabalhadores.

Está igualmente prevista a atribuição de um prémio de assiduidade de 50 euros mensais entre janeiro e junho de 2027, com o alargamento das exceções elegíveis face ao modelo anterior, incluindo situações de doença e compromissos legais dos trabalhadores.

A majoração do prémio de objetivos até 150% em 2026 e 2027 e a aplicação de um novo modelo de turnos a partir de junho de 2026, dependente da aprovação dos trabalhadores em referendo a realizar até março, é outra medida prevista no pré-acordo laboral da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

Os representantes dos trabalhadores destacam ainda o aumento do subsídio de refeição para cinco euros e a garantia de pagamento integral do salário em caso de recurso ao `lay-off´ (suspensão temporária da produção).