Autoeuropa vai retomar produção já no início de outubro

Na referida nota, a administração da Autoeuropa informa que foi possível encontrar outros fornecedores da peça em falta que"A direção da fábrica informa que desde a interrupção do fornecimento de uma peça fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc - entre outros modelos do Grupo Volkswagen - os departamentos de logística e de compras do grupo têm vindo a trabalhar de forma intensa no sentido de mitigar este impacto", adianta a comunicação interna da fábrica da Volkswagen em Palmela, citada pela agência Lusa.A Volkswagen Autoeuropa irá assim retomar a produção “no início do mês de outubro”., acrescenta o documento.

Fornecedores portugueses despediram precários

A fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, refere ainda que, "tendo em conta esta nova realidade, estão a ser executados todos os preparativos necessários para o arranque de produção na fábrica de Palmela.".A fábrica adianta ainda que ose da correspondente alteração ao regime de lay-off”.A Autoeuropa foi forçada a anunciar uma paragem de produção de nove semanasA Autoeuropa é uma empresa com grande impacto na economia portuguesa, representando 1,5% do Produto Interno Bruto Nacional (PIB).A paragem de produção da fábrica de Palmela estava a afetar também dezenas de

Devido à paragem de produção a Autoeuropa também tinha anunciado a dispensa de cerca de 100 trabalhadores temporários, mas estes tinham a garantia de regressarem ao trabalho logo que fosse retomada a produção.







com Lusa