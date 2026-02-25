Autoridade de comunicações timorense aprova aquisição de 57,06% das ações da Timor Telecom

"O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações reuniu-se na segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, e deliberou a aprovação da empresa Esperança Timor Oan, Lda. (ETO) para proceder à aquisição de 57,06% das ações da Timor Telecom S.A", pode ler-se num comunicado divulgado nas redes sociais.

O comunicado acrescenta que, após a conclusão da transação da aquisição das ações da Timor Telecom, a ETO passará a ser acionista maioritária daquela empresa de telecomunicações.

A funcionar em Timor-Leste desde 2003, a Timor Telecom é maioritariamente controlada pela TPT (Telecomunicações Públicas de Timor), com 54,01%, onde a Oi controla 76% do capital, diretamente, e mais 3,05% através da Participações SGPS.

Os restantes acionistas da TPT são a Fundação Harii - Sociedade para o Desenvolvimento de Timor-Leste (ligada à diocese de Baucau), que controla 18%, e a Fundação Oriente (6%).

O resto do capital da Timor Telecom está entregue ao Estado timorense (20,59%), à empresa com sede em Macau VDT Operator Holdings (17,86%) e ao empresário timorense Júlio Alfaro (4,49%).

Em maio de 2023, o Governo timorense assinou um acordo para comprar a participação da brasileira Oi na Timor Telecom, mas o negócio acabou por ser cancelado pelo atual executivo, liderado por Xanana Gusmão.

Na terça-feira, um tribunal brasileiro deu também aval à Oi, em processo de recuperação judicial, para realizar a alienação da participação acionista na Timor Telecom, segundo a imprensa brasileira.

O grupo ETO, liderado por Nilton Gusmão, tinha já tentado adquirir a empresa em 2016.