Autoridade Regional das Atividades Económicas da Madeira alerta para retirada do mercado de farinha contaminada

"Foi detetada a presença de alcaloides tropânicos --- nomeadamente atropina e escopolamina --- em níveis superiores aos legalmente permitidos em lotes específicos do produto "BROT - MIX DUNKEL", uma mistura de farinhas sem glúten para pão da marca Dr. Schär, originária de Itália", lê-se numa nota da Secretaria Regional de Economia enviada às redações.

Segundo a tutela, "a situação foi identificada no âmbito do Sistema de Alerta Rápido para Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF), através da notificação n.º 765727, com a referência 2025.3911".

Na Madeira, a retirada do mercado aplica-se apenas aos lotes de produto de um quilograma 141025C e 130226D.

"A presença destes alcaloides --- compostos tóxicos em determinadas concentrações --- constitui uma violação do Regulamento (UE) 2023/915, que estabelece os teores máximos admissíveis de certos contaminantes nos géneros alimentícios", refere a Secretaria Regional.

A ARAE recomenda aos consumidores que possuam embalagens com algum destes dois lotes que não consumam o produto e contactem o ponto de venda onde o adquiriram.