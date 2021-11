"AUTOvoucher" pode começar a ser usado

Apelidado de "AUTOvoucher", este apoio vai funcionar por cinco meses, de novembro de 2021 a março de 2022, e traduz-se na transferência para a conta dos consumidores registados na plataforma IVAucher de um valor de cinco euros por mês a partir do primeiro abastecimento de combustível mensal.

A medida, cujo custo está avaliado em 132,5 milhões de euros, tem uma natureza transitória e foi criada com o objetivo de mitigar o impacto do atual contexto de aumento do preço dos combustíveis.





O valor será creditado no prazo máximo de dois dias úteis como atualmente já acontece com os consumos dos setores de atividades abrangidos pelo "IVAucher" - restauração, alojamento e cultura.



Segundo o diploma publicado na terça-feira, "participam no programa, apenas para efeitos do benefício 'AUTOvoucher', os comerciantes licenciados como postos de abastecimento de combustíveis".



Para poderem participar, estes comerciantes têm de aderir ao programa, aceitando os termos de adesão perante a entidade operadora do sistema "por forma a permitir a utilização do benefício através de Terminais de Pagamento Automático/Point of Sale (TPA/POS) por si identificados ou 'software' de pagamento validado pela entidade operadora do sistema".