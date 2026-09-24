Economia
Avaliação bancária da habitação bate recorde de 2.254 euros por metro quadrado
O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.254 euros por metro quadrado em agosto, mais 14 euros do que no mês anterior e 14,7% acima do mês homólogo de 2025, divulgou hoje o INE.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento homólogo de 14,7% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - ficou abaixo do registado em julho (15,2%), enquanto a variação em cadeia se fixou em 0,6%.
A Península de Setúbal foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (1,6%), enquanto a descida mais acentuada se registou no Algarve (-1,2%).
Tópicos