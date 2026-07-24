Avaliação bancária da habitação bate recorde e alcança 2.228 euros/m2 em junho

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento homólogo de 16,6% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi inferior ao registado em maio (17,1%), enquanto a variação em cadeia fixou-se em 0,9%.

A Região Autónoma dos Açores foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (3,1%), não se tendo registado qualquer descida.