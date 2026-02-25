Avaliação bancária da habitação bate recorde em janeiro

O aumento em termos homólogos (de 18,7 por cento) foi, no entanto, inferior aos 19,1 por cento registados em dezembro.



O valor mediano da avaliação bancária subiu 24 euros em relação ao mês anterior, acrescentou o Instituto Nacional de Estatística.

A maior subida em relação ao ano anterior foi registada na Península de Setúbal, não se tendo observado qualquer redução. O Oeste e Vale do Tejo apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,1%).

A Grande Lisboa, o Algarve e a Península de Setúbal apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 52,4%, 31,9%, 21,7%, respetivamente. Trás-os- Montes, Beiras e Serra da Estrela e Alto Alentejo foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à média (-53,3%, -51,3% e -50,5%, respetivamente).