Avaliação bancária da habitação sobe 17,7% em setembro para 1.995 euros/m2
Lisboa, 24 out 2025 (Lusa) - O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.995 euros por metro quadrado em setembro, uma subida homóloga de 17,7% e mais 30 euros (1,5%) do que no mês anterior, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
No mês em análise foram consideradas para a análise cerca de 33.000 avaliações bancárias, o que representa uma subida de 4,2% face a agosto e uma descida de 0,4% em termos homólogos.
A subida mais intensa face a setembro do ano passado verificou-se na Península de Setúbal (+25,9%), enquanto a Região Autónoma dos Açores apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (+2,9%), não se tendo verificado qualquer descida em ambas as situações.