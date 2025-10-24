Avaliação bancária da habitação sobe 17,7% em setembro para 1.995 euros/m2

No mês em análise foram consideradas para a análise cerca de 33.000 avaliações bancárias, o que representa uma subida de 4,2% face a agosto e uma descida de 0,4% em termos homólogos.

A subida mais intensa face a setembro do ano passado verificou-se na Península de Setúbal (+25,9%), enquanto a Região Autónoma dos Açores apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (+2,9%), não se tendo verificado qualquer descida em ambas as situações.