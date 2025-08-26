Avaliação bancária das casas bate recorde em julho com subida de 18,7%

A avaliação bancária disparou em julho. O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.945 euros por metro quadrado, mais 34 euros do que no mês anterior.

Em termos homólogos, a subida foi de 18,7%, um recorde em mais de uma década.



Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que os valores mais elevados foram observados na região da Grande Lisboa (quase três mil euros por metro quadrado) e no Algarve (2.642 euros por metro quadrado).



O Alentejo apresentou o valor mais baixo (1.419 euros por metro quadrado).