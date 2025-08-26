Avaliação da habitação aumenta 18,7% para 1.945 euros/m2 em julho
O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.945 euros por metro quadrado em julho, mais 34 euros do que no mês anterior e uma subida de 18,7% face a julho de 2024, avançou hoje o INE.
Em junho, o aumento homólogo tinha sido de 18,1%, apontou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
No mês em análise, foram consideradas cerca de 33.800 avaliações bancárias, o que representa uma subida de 3,8% face a junho e de 3,7% em termos homólogos.