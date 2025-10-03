Avaliação de 426MME da OpenAI supera SpaceX e ByteDance

Fontes citadas pela AP, ligadas a uma venda secundária de ações da OpenAI destinada a reter colaboradores, indicaram que, com base na avaliação recorde da fabricante do ChatGPT, atuais e antigos funcionários da `startup` norte-americana venderam 6,6 mil milhões de dólares em ações a um grupo de investidores.

Os investidores que compraram as ações incluíram a Thrive Capital, a Dragoneer Investment Group e a T. Rowe Price, bem como a gigante tecnológica japonesa SoftBank e a MGX, dos Emirados Árabes Unidos, adiantou a AP.

A OpenAI arrancou em 2015 como laboratório de investigação sem fins lucrativos.

A empresa sediada em São Francisco ainda não obteve lucro, mas os produtos de IA generativa que desenvolveu têm, tal como os de concorrentes, criado grandes expectativas de investidores que têm aplicado montantes recorde em investigação e desenvolvimento.

Só esta semana, a empresa lançou uma parceria com a Etsy e a Shopify para compras online através do ChatGPT, uma aplicação de redes sociais, a Sora, para gerar e partilhar vídeos de IA.

Também hoje, a OpenAI anunciou que associou-se às sul-coreanas Samsung e SK Hynix para estabelecer "alianças estratégicas" e fornecer `chips` informáticos para o projeto Stargate.

"O objetivo do Stargate da OpenAI, a plataforma integral de infraestrutura de IA da empresa, é expandir a infraestrutura crítica para o desenvolvimento da IA, tanto a nível global como na Coreia do Sul", explica a empresa num comunicado citado pela agência EFE.

De acordo com a empresa, estas alianças irão centrar-se no aumento do fornecimento de `chips` de memória avançados, essenciais para a IA de próxima geração, e na expansão da capacidade dos centros de dados na Coreia.

Além disso, a OpenAI também estabeleceu uma série de acordos para explorar o desenvolvimento de centros de dados de IA de última geração na Coreia.

No mês passado, a Nvidia anunciou que irá investir até 100 mil milhões de dólares na OpenAI.

A OpenAI tem-se esforçado por oferecer aos investidores e colaboradores as mesmas vantagens e remunerações que os gigantes tecnológicos cotados em bolsa com que compete.

A Meta Platforms, empresa-mãe do Facebook, em particular, tem vindo a contratar engenheiros de IA de topo e, em junho, fez um investimento de 14,3 mil milhões de dólares na empresa de IA Scale, recrutando o seu CEO, Alexandr Wang.