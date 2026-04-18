Economia
Guerra no Médio Oriente
Avanços e recuos do conflito ditam subidas e descidas do petróleo
Com avanços e recuos no conflito do Médio Oriente, os preços do petróleo variam entre subidas e descidas.
Foto: Abedin Taherkenareh - EPA
Ainda assim, em Portugal, O Governo decidiu aproveitar a maior descida do preço do petróleo desde o início da guerra para reduzir o desconto do ISP sobre o gasóleo.
O preço do gasóleo desce, assim, 11,5 cêntimos, em vez dos anunciados 13 cêntimos.
No caso da gasolina, o Governo decidiu não mexer no desconto, o que quer dizer que o preço por litro cai três cêntimos.