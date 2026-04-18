Avanços e recuos do conflito ditam subidas e descidas do petróleo

Foto: Abedin Taherkenareh - EPA

Na sexta-feira, após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz, verificou-se uma queda a pique dos valores. O Irão voltou, todavia, a encerrar a rota.



Ainda assim, em Portugal, O Governo decidiu aproveitar a maior descida do preço do petróleo desde o início da guerra para reduzir o desconto do ISP sobre o gasóleo.



O preço do gasóleo desce, assim, 11,5 cêntimos, em vez dos anunciados 13 cêntimos.



No caso da gasolina, o Governo decidiu não mexer no desconto, o que quer dizer que o preço por litro cai três cêntimos.