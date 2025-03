Azores Airlines reforça ligações para São Miguel e Pico na Páscoa e 25 de Abril

Em comunicado, a transportadora aérea revela que os voos adicionados vão ser introduzidos na operação regular entre o Porto e Ponta Delgada a 17, 21 e 27 de abril e na rota que liga Lisboa à ilha do Pico no dia 25 de Abril.

"A companhia aérea Azores Airlines vai reforçar a sua operação com destino aos Açores nos feriados da Páscoa e do 25 de Abril. O objetivo é corresponder ao previsto aumento da procura naqueles períodos", lê-se na nota de imprensa.

A empresa destaca também que vai existir um aumento dos lugares na ligação entre Funchal e Ponta Delgada nos dias 11, 18 e 25 de abril por "via da utilização de um equipamento com maior capacidade".

Segundo a Azores Airlines, empresa da SATA responsável pelas ligações dos Açores com o exterior, os voos já estão disponíveis para reserva.

"Além do reforço da operação, a Azores Airlines manterá as ligações habituais entre os Açores e os três aeroportos do continente (Porto, Lisboa e Faro), bem como as ligações regulares à América do Norte e ao continente Europeu", acrescenta a empresa.

O grupo SATA realça que acompanha "permanentemente a evolução da procura", mostrando-se disponível para "introduzir capacidade ajustada às perspetivas de procura, sempre que esta se demonstre viável do ponto de vista operacional e se justifique do ponto de vista comercial".