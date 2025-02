Azul atenta a oportunidades em Portugal lança voo direto Porto-Recife

"Há muitos brasileiros que querem ir para o Porto, para as vindimas, ou conhecer melhor Portugal, e há muitos europeus que estão a usar o Porto como porta de entrada para o Brasil também", disse à Lusa o presidente executivo (CEO) da Azul, John Rodgerson, em entrevista por telefone.

Assim, a companhia aérea vai começar por disponibilizar duas ligações semanais para a capital do estado de Pernambuco, a partir de junho, por ocasião das Festas Juninas, no Brasil, e do São João, no Porto, acreditando que esta rota "vai conectar muito mais os dois países e fortalecer o turismo" de cada um.

Esta nova ligação faz parte do processo de expansão internacional da Azul e conecta o principal `hub` (plataforma de distribuição de voos) da companhia no nordeste brasileiro à segunda maior cidade portuguesa.

Questionado sobre planos de crescimento em Portugal, John Rodgerson adiantou que a transportadora aérea está a "olhar para muitas oportunidades" no país, mas o aeroporto de Lisboa está lotado e já existe uma ligação ao Recife, operada pela TAP.

"Acreditamos que o novo aeroporto [de Lisboa] vai abrir mais oportunidades para conectar ainda mais os nossos países, mas isso é para o futuro, vai demorar anos para construir o novo aeroporto e a procura existe hoje", afirmou o responsável.

Em comunicado, o diretor do Turismo de Portugal no Brasil, Bernardo Cardoso apontou que esta conexão direta facilita o fluxo de turistas e realçou que "o Porto mantém conexões estratégicas com a Madeira e os Açores, permitindo que os viajantes descubram ainda mais do que Portugal tem a oferecer".