BAD disponível para desenvolver setor privado e criar emprego em Timor-Leste

A nota foi divulgada na sequência de uma visita do presidente daquela instituição financeira, Masato Kanda, ao país, que decorreu entre quinta-feira e domingo.

"A trajetória de Timor-Leste, desde a independência até à adesão à ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático], é uma história de resiliência e visão," afirmou Masato Kanda, citado no comunicado à imprensa.

Masato Kanda expressou também a vontade do BAD trabalhar em "conjunto para aumentar as oportunidades económicas, capacitar os jovens e alcançar resultados concretos que melhorem a vida das pessoas".

Segundo o comunicado, o BAD está disponível para aumentar a "cooperação para o desenvolvimento, apoiando as prioridades nacionais de Timor-Leste, incluindo investimento em infraestruturas resilientes, desenvolvimento do setor privado e criação de emprego para jovens".

Durante a visita ao país, Masato Kanda reuniu-se com a ministra das Finanças, Santina Cardoso, com o vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino e com o chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

Em Timor-Leste, o presidente do BAD visitou o projeto de melhoria de meios de subsistência em café, cultivado por 38% das famílias timorenses e principal produto de exportação, a seguir ao petróleo.

Apoiado pelo BAD e pelo Governo do Japão, o projeto, que trabalha diretamente com 2.000 famílias, tem como objetivo melhorar a qualidade do café e aumentar os rendimentos através da promoção de novas técnicas agroflorestais.

Masato Kanda visitou também as obras de expansão do aeroporto internacional Nicolau Lobato, em Díli, que estão a ser apoiadas por aquela instituição financeira, pela Austrália e pelo Japão.

As obras vão permitir duplicar a capacidade anual de passageiros, reforçar a conectividade regional de Timor-Leste e ajudar a cumprir os padrões da ASEAN em matéria de infraestruturas e segurança.

O BAD já apoiou 81 operações do setor público timorense (incluindo empréstimos, donativos e assistência técnica), num total de 766 milhões de dólares (cerca de 658 milhões de euros).