BAD financia novo aeroporto na Etiópia que será um dos maiores do mundo

Em comunicado, o BAD afirmou que pretende mobilizar cerca de oito mil milhões de dólares (cerca de 6,8 mil milhões de euros) para o novo aeroporto, tendo assinado na segunda-feira um acordo com a Ethiopian Airlines.

A instituição também prevê um financiamento direto de 500 milhões de dólares (cerca de 430 milhões de euros), sujeito à aprovação do conselho de administração.

A cerimónia de assinatura do acordo contou com a presença do ministro das Finanças da Etiópia, Ahmed Shide, do presidente do BAD, Akinwumi Adesina, e do diretor comercial do grupo Ethiopian Airlines, Lemma Yadecha, em representação do presidente executivo, Mesfin Tasew.

"O Banco Africano de Desenvolvimento orgulha-se de fazer parceria com a Etiópia na sua visão de expandir a capacidade operacional e da frota da Ethiopian Airlines", disse Adesina, elogiando o país por colocar "África no topo da aviação mundial".

Tasew afirmou que a assinatura do acordo "impulsionará o comércio intra-africano, a integração regional, o turismo e a conectividade global".

A primeira fase do projeto deverá estar concluída em novembro de 2029, e inclui uma cidade aeroportuária com centros comerciais, hotéis, áreas de lazer e ligações diretas por estrada e ferrovia à capital, Adis Abeba. As obras deverão começar ainda este ano.

O Aeroporto Internacional de Bishoftu (BIA) servirá o tráfego internacional de passageiros e carga, complementando o Aeroporto Internacional de Bole, que vai manter as operações domésticas da Ethiopian.

Localizado a 40 quilómetros a sul da capital, o aeroporto vai ter uma capacidade inicial para 60 milhões de passageiros por ano, com possibilidade de expansão para 110 milhões, e será capaz de movimentar 3,73 milhões de toneladas de carga anualmente.

O grupo destinou ainda 350 milhões de dólares para a garantir a continuidade dos meios de subsistência e o reassentamento das comunidades que serão afetadas pela obra.