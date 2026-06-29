BAD reforça melhoria de produção do café e segurança alimentar em Timor-Leste

O financiamento, segundo um comunicado divulgado à imprensa com data de sexta-feira, inclui uma subvenção de quatro milhões de dólares (3,5 milhões de euros) do Fundo Asiático de Desenvolvimento e uma subvenção de 950 mil dólares (cerca de 834 mil euros) do Fundo Verde para o Clima.

Aquele montante, salienta o BAD, vai permitir aumentar o apoio a mais de 2.000 agregados familiares nos municípios de Aileu, Bobonaro, Ainaro, Ermera, Liquiçá e Manufahi.

"O café é um pilar fundamental dos meios de subsistência rurais em Timor-Leste", afirmou Michael Walsh, o responsável interino do BAD no país.

"O financiamento adicional ajudará os agricultores a adotar práticas resilientes, melhorar a qualidade e a produtividade do café e criar oportunidades de subsistência para mulheres, homens e jovens", acrescentou o responsável, citado no comunicado.

O café é o maior produto de exportação não petrolífera de Timor-Leste, mas a produtividade continua muito baixa.

Segundo o BAD, o financiamento vai permitir formar mais agricultores, reforçar a adaptação a fenómenos meteorológicos extremos e aumentar o apoio aos meios de subsistência de mulheres e jovens nas comunidades produtoras de café.