BAD reforça melhoria de produção do café e segurança alimentar em Timor-Leste
O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) aprovou 4,95 milhões de dólares de financiamento adicional para um projeto que ajuda os pequenos agricultores a adotar boas práticas agroflorestais para melhorar a produção de café e a segurança alimentar.
O financiamento, segundo um comunicado divulgado à imprensa com data de sexta-feira, inclui uma subvenção de quatro milhões de dólares (3,5 milhões de euros) do Fundo Asiático de Desenvolvimento e uma subvenção de 950 mil dólares (cerca de 834 mil euros) do Fundo Verde para o Clima.
Aquele montante, salienta o BAD, vai permitir aumentar o apoio a mais de 2.000 agregados familiares nos municípios de Aileu, Bobonaro, Ainaro, Ermera, Liquiçá e Manufahi.
"O café é um pilar fundamental dos meios de subsistência rurais em Timor-Leste", afirmou Michael Walsh, o responsável interino do BAD no país.
"O financiamento adicional ajudará os agricultores a adotar práticas resilientes, melhorar a qualidade e a produtividade do café e criar oportunidades de subsistência para mulheres, homens e jovens", acrescentou o responsável, citado no comunicado.
O café é o maior produto de exportação não petrolífera de Timor-Leste, mas a produtividade continua muito baixa.
Segundo o BAD, o financiamento vai permitir formar mais agricultores, reforçar a adaptação a fenómenos meteorológicos extremos e aumentar o apoio aos meios de subsistência de mulheres e jovens nas comunidades produtoras de café.