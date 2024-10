Bagão Félix critica estratégia do Governo na negociação do Orçamento do Estado

Em declarações, esta sexta-feira, ao Ponto Central da Antena 1, o economista lembrou os orçamentos dos executivos de António Guterres aprovados, no início do século, com o voto do deputado do CDS Daniel Campelo.







Bagão Félix entende que a natureza da Aliança Democrática está a ficar desvirtuada, fruto das cedências feitas pelo Governo de Luís Montenegro. Com esta estratégia, pode ser difícil distinguir entre um Orçamento de PSD e CDS e um Orçamento do PS.