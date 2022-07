Baixo Alentejo com descontos nos passes dos transportes públicos rodoviários

Segundo a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), as novas tarifas aplicam-se aos percursos previstos na concessão do Transporte Rodoviário Intermunicipal do Baixo Alentejo, iniciada no princípio deste ano.

Com os novos tarifários, indicou, o preço dos passes de linha até uma distância de quatro quilómetros é de 20 euros, enquanto o valor a pagar pelos passes para viagens com origem e destino dentro do mesmo concelho é de 30 euros.

Já os passes para o transporte entre concelhos da CIMBAL custam 40 euros e os passes para viagens entre os concelhos desta comunidade intermunicipal e outros adjacentes têm o preço de 50 euros, adiantou.

A CIMBAL assinalou que as novas tarifas "operam automaticamente" para os utilizadores que já sejam titulares de passes, com a aquisição da nova vinheta.

Por sua vez, os utentes que não sejam titulares de passes, para poderem beneficiar dos descontos, devem adquiri-lo junto do operador e, depois, dirigir-se à câmara municipal para o preenchimento de formulário e comprovativo de residência.

O regulamento PART prevê, no futuro, descontos nos passes municipais e intermunicipais dos transportes ferroviários, sublinhou esta comunidade intermunicipal, referindo que estão a ser desenvolvidas ações para a sua operacionalização.

De acordo com a CIMBAL, o PART, suportado pelo Fundo Ambiental, pretende "estimular a utilização do transporte público de passageiros em detrimento do transporte individual e apoiar as famílias nas despesas com o acesso à mobilidade".

A CIMBAL, constituída em 01 de outubro de 2009, é composta por 13 dos 14 municípios do distrito de Beja, à exceção de Odemira, que integra a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral.

Esta comunidade intermunicipal integra os municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira.