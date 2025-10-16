Balança comercial de bens da zona euro com excedente de mil ME em agosto
O excedente da conta corrente de bens da zona euro abrandou, em agosto, para mil milhões de euros, face ao homólogo de três mil milhões de euros, divulga hoje o Eurostat.
De acordo com as primeiras estimativas do Eurostat, as exportações de bens para o resto do mundo diminuíram 4,7% para 205,9 mil milhões de euros (ME) e as exportações abrandaram 3,8%, fixando-se num excedente homólogo de 204,9 mil ME.
Ainda segundo o serviço estatístico da UE, no conjunto dos 27 foi registado um défice de 5,8 mil ME na balança comercial externa de bens, que se compara com o de 2,4 mil ME de agosto de 2024.
As exportações de bens da UE regrediu 6,7% para 183,6 mil ME e as importações baixaram 4,9% para 189,4 mil ME.