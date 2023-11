Balança comercial externa da zona euro com excedente de 10 mil ME em setembro

De acordo com os dados do gabinete estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo chegaram aos 235,8 mil milhões de euros (ME), um recuo homólogo de 9,3%.

As importações, por seu lado, baixaram 23,9% para um total de 225,8 mil ME.

No acumulado de janeiro a setembro, o conjunto dos 20 países da moeda única registou um excedente na balança comercial externa de bens de 16,2 mil ME, contra um défice de 278,3 mil ME de euros do período homólogo.

Ainda segundo o Eurostat, a UE apresentou, em setembro, um excedente homólogo de 7,1 mil ME de euros, face a um défice de 47,4 mil ME do mesmo mês de 2022.

Já entre janeiro e setembro, a UE viu o défice comercial externo de bens recuar para os 3,7 mil ME, face ao de 358,7 mil ME de euros.