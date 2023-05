Balança comercial UE-Rússia passa de défice a excedente de 200 ME

De acordo com o serviço estatístico da UE, o défice comercial dos 27 com a Rússia, que atingiu um pico de 18,2 mil milhões de euros (ME) em março de 2022, diminuiu para 6,0 mil ME em dezembro de 2022 e transformou-se num pequeno excedente em março de 2023, de 200 milhões de euros.

O comércio da UE com a Rússia foi fortemente afetado na sequência da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, nomeadamente com as restrições à importação e à exportação de vários produtos daquele país.

Considerando os valores corrigidos de sazonalidade, tanto as exportações como as importações caíram abaixo dos níveis anteriores à invasão da Ucrânia pela Rússia.

A quota da Rússia nas exportações da UE diminuiu mais de 50%, de 4,0% em fevereiro de 2022 para 1,8% em março de 2023.

No mesmo período, a percentagem das importações provenientes da Rússia diminuiu 82% - de 9,5% para 1,9%.

Por outro lado, o valor das importações provenientes da Rússia diminuiu de 22,0 mil ME em março de 2022 para 3,8 mil ME em março de 2023 e, no mesmo período, o valor das exportações aumentou ligeiramente de 3,6 mil ME para 4,0 mil ME.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).