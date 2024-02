Balança de transações correntes da zona euro com excedente de 260.000 ME em 2023

De acordo com o Banco Central Europeu (BCE), esta evolução deveu-se principalmente à passagem para um excedente na balança de bens e, em menor grau, a uma redução do défice na balança de rendimentos secundários, que compensou a diminuição dos excedentes nas balanças de rendimentos primários e dos serviços.

Especificamente, foi registado um excedente de 274.000 milhões de bens em 2023, face a um défice de 81.000 milhões no ano anterior, além de um resultado positivo de 140.000 milhões na balança de serviços (149.000 milhões em 2022) e 6.000 milhões na de rendimentos primários (21.000 milhões um ano antes).

No outro extremo do espetro, a zona euro registou um défice nos rendimentos secundários de 160.000 milhões, uma melhoria em relação ao défice de 172.000 milhões de 2022.

No último mês do ano, a balança de pagamentos registou um excedente de 32.000 milhões, um aumento de quase 11 vezes em relação a dezembro de 2022 e mais 45,5% que no mês anterior.

Neste caso, a zona euro registou um excedente em bens (35.000 milhões) e serviços (16.000 milhões), que compensou o défice nos rendimentos primários (5.000 milhões) e secundários (13.000 milhões).

Na balança financeira, os residentes da zona euro realizaram desinvestimentos líquidos de 157.000 milhões em ativos fora da união monetária em 2023, o que compara com desinvestimentos de 12.000 milhões um ano antes.

Além disso, os não residentes realizaram desinvestimentos líquidos de 208.000 milhões de dólares em ativos da zona euro em 2023, o que compara com desinvestimentos líquidos de 313.000 milhões de dólares em 2022.

Do lado do investimento de carteira, as aquisições líquidas de ações por residentes da zona euro em países não pertencentes à zona euro atingiram 8.000 milhões, após vendas líquidas de 186.000 milhões no ano anterior.

Além disso, as aquisições líquidas de ações da zona euro por não residentes aumentaram de 34.000 milhões para 100.000 milhões em 2023.

Noutros investimentos, os residentes da zona euro registaram aquisições líquidas de ativos fora da região no valor de 159.000 milhões e alienações líquidas de passivos no valor de 155.000 milhões.

Em dezembro, a posição dos ativos de reserva do Eurosistema aumentou para 1.147,6 milhões, devido a variações de preços positivas e às aquisições líquidas de ativos, que foram parcialmente compensados por movimentos negativos das taxas de câmbio.