O presidente da Associação Portuguesa de Bancos espera que o próximo Orçamento do Estado continue a contribuir para a diminuição da dívida pública.

No programa "Conversa Capital", da Antena 1 e Jornal de Negócios, Vítor Bento diz que é a favor da descida do IRS.



Vítor Bento acusa a Autoridade da Concorrência de ter lançado um inquérito ao mercado bancário com vícios para obter resultados pré-determinados.