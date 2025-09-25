Banca portuguesa com sétima maior rentabilidade entre 30 países europeus

A rentabilidade dos capitais próprios do setor bancário português foi de 17,2% em junho, acima dos 15,6% de março e abaixo dos 18% de junho de 2024, segundo a Autoridade Bancária Europeia (EBA na sigla em inglês).

Com rentabilidade acima de Portugal, entre abril e junho, ficaram os sistemas bancários de Polónia (19,2%), Roménia (18,6%), Lituânia e Bulgária (18% cada), Croácia (17,9%) e Hungria (17,7%).

A média da rentabilidade dos 30 países analisados foi de 10,7%.

Ainda nos dados relativos ao segundo trimestre, a EBA indica que o crédito malparado representava 2,1% dos empréstimos totais em junho, abaixo dos 2,2% de março e dos 2,4% de um ano antes.