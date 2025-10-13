Banco Asiático de Desenvolvimento prevê crescimento mais baixo para Timor-Leste

O BAD prevê um "crescimento económico de 3,8% em 2025 e de 3,4% em 2026", abaixo da feita na previsão de abril, quando projetou um crescimento de 4,0% para 2025 e de 3,8% para 2026.

Segundo o documento, o crescimento económico vai ser apoiado por uma execução orçamental mais eficiente, um crescimento sustentado do crédito no setor bancário e a entrada constante de remessas, apoiadas por um ambiente de baixa inflação.

O BAD projeta que a inflação se mantenha baixa, com uma "média de 1,2% em 2025 e 1,9% em 2026", devido à diminuição dos preços dos alimentos e a pressões moderadas nos preços dos bens e serviços.

"A adesão de Timor-Leste à ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático] em outubro de 2025 representará um marco significativo que reforçará a confiança e impulsionará um crescimento económico sustentável e de longo prazo, ao desbloquear novas oportunidades em comércio, investimento e desenvolvimento do setor privado", afirmou a diretora do BAD em Timor-Leste, Stefania Dina.

Segundo Stefania Dina, para Timor-Leste beneficiar plenamente da integração regional é essencial dar "prioridade a investimentos em capital humano e infraestruturas, melhorar a mobilização de recursos domésticos, implementar reformas fiscais e recorrer a financiamento de desenvolvimento a longo prazo".