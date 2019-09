Banco BOD alvo de medidas de intervenção administrativa

Lusa13 Set, 2019, 07:07 | Economia

As medidas foram decretadas através da resolução 047.19, publicada na Gazeta oficial (equivalente ao Diário da República), que hoje circulou com data de 11 de setembro.

A resolução explica que a proteção dos fundos e garantia dos aforristas estará em vigor durante 120 dias úteis bancários, prorrogáveis, com o objetivo de proteger o banco do impacto de medidas das autoridades do Curaçau e do Panamá contra o Banco do Orinoco e AllBank Corpo, filiais do BOD naqueles países.

As medidas decretadas pela Sudeban proíbem o BOD de realizar novas investimentos, pagar dividendos, captar fundos a prazo, abrir novos escritórios no país ou no estrangeiro, adquirir ações e participações no capital social de instituições bancárias constituídas ou por constituir no estrangeiro.

Tampouco poderá adquirir, ceder, trespassar ou permutar imóveis, gerar gastos por remodelações a bens próprios ou alugados, assim como libertar, sem autorização, provisões específicas e genéricas.

O banco BOD emitiu um comunicado em que diz que a medida é "desproporcionada e prejudica os depositantes e aforristas".

"Não apenas afeta a reputação e a confiança do nosso grupo financeiro, mas também a disponibilidade dos recursos dos nossos clientes", explica o comunicado.

O documento explica que, apesar da medida, o banco continuar a funcionar em horário normal.