Banco Central da Índia sobe juro de referência para 5,5% devido à guerra

"Após uma análise detalhada da evolução da situação macroeconómica e financeira, dos últimos acontecimentos e das perspetivas, o Comité de Política Monetária votou por unanimidade a favor do aumento da taxa de juro de referência do mercado de repo do banco central em 25 pontos base, fixando-a em 5,5%", informou o governador do RBI, Sanjay Malhotra.

A taxa repo é a taxa de juro que o RBI cobra quando empresta dinheiro aos bancos comerciais.

O emissor explicou que há sinais precoces de uma inflação generalizada na sexta maior economia do mundo, que se prevê que atinja os 5,2% este ano, impulsionada em parte pelas perturbações que a guerra no Médio Oriente causou no mercado energético global.

"As perspetivas de curto prazo sobre a inflação apontam para que as pressões do lado da oferta se mantenham, devido a diversas razões, tais como uma monção do sudoeste deficiente, as condições do El Niño e a elevada volatilidade dos preços internacionais do petróleo", argumentou Malhotra.

O Comité indicou ainda que passou de uma "postura neutra" face às futuras decisões de política económica para um "endurecimento calibrado", antecipando que se inclina a aumentar ou a manter inalteradas as taxas nas próximas reuniões.

Segundo o governador, apesar do contexto internacional adverso, a previsão de crescimento do PIB real foi revista em alta para 7,1% este ano, na sequência dos resultados positivos nos setores dos serviços e da indústria transformadora.

"A revisão em alta das previsões de crescimento em 40 pontos base torna ainda mais evidente a solidez da atividade económica, apesar dos importantes obstáculos anteriormente mencionados", precisou.