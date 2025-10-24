Banco Central da Rússia desce taxa diretora e revê em baixa crescimento do PIB em 2025

Num comunicado hoje divulgado, o Banco Central também indicou que a inflação permanecerá alta por mais tempo do que o previsto no país e que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) será menor, sugerindo que a economia russa está a perder o fôlego após dois anos de rápida expansão impulsionada pelos gastos militares relacionados com o conflito na Ucrânia.

A economia russa "continua a retomar o crescimento equilibrado", estimou o Banco Central da Rússia.

O BCR reduziu novamente as previsões de crescimento, agora estimando um crescimento entre 0,5% e 1% para 2025, contra a estimativa anterior de entre 1% e 2%.

O aumento dos gastos permitiu à Rússia frustrar as previsões de que as sanções ocidentais maciças tomadas contra o país fariam a economia entrar em colapso.

Mas esses gastos também levaram a um aumento da inflação, forçando o BCR a subir a taxa diretora para um nível muito alto, 21%, em outubro passado, e depois a reduzi-la lentamente.

O BCR também indicou hoje que a inflação, em torno de 8%, permanecerá alta por mais tempo do que o previsto.

"O Banco Central estima globalmente que poderíamos testemunhar uma estagnação económica muito severa no próximo ano", comentou o analista Evguéni Kogan no Telegram após a decisão do Banco Central da Rússia de reduzir a taxa diretora.

A desaceleração do crescimento exerce pressão sobre as já tensas finanças públicas da Rússia, cujo défice orçamental é de cerca de 50.000 milhões de dólares (43.000 milhões de euros) desde o início do ano.

O Ministério das Finanças russo propôs aumentar o IVA de 20% para 22% a partir do próximo ano.