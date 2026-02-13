Banco Central da Rússia prevê crescimento económico entre 0,5% e 1,5% em 2026

O BCR estimou taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2027 e 2028 entre 1,5% e 2,5% e previu que as taxas de juro poderão cair este ano até entre 13% e 15% e para entre 8% e 9% em 2027.

A economia russa cresceu 4,1% em 2024 e apenas 1% no ano passado, segundo informou o Governo russo, que admitiu que a indústria militar já não pode impulsionar sozinha a economia nacional após quatro anos de guerra.

"A situação económica, em geral, está a desenvolver-se dentro do nosso cenário básico", afirmou hoje a comissária do regulador russo, Elvira Nabiúlina, numa conferência de imprensa realizada após a reunião do conselho de direção do BCR.

"O pico da pressão inflacionista, realmente, do nosso ponto de vista, teve lugar em janeiro", sublinhou Nabiúlina.

Nabiúlina admitiu que "o efeito do aumento dos impostos ainda pode influenciar as expectativas inflacionistas" embora os "seus efeitos secundários sejam limitados".

"Agora temos mais certeza de que poderemos continuar a reduzir as taxas de juro nas próximas reuniões", afirmou.

Hoje, o banco emissor tomou a decisão de reduzir em meio ponto percentual as taxas de juro, para 15,5%, e afirmou que, apesar do aumento dos preços devido a "fatores isolados", espera que a inflação volte para uma trajetória descendente.

O regulador tem insistido nos últimos meses na sua política cautelosa de taxas de juro e apostado numa redução gradual que evite um crescimento brusco da inflação, sobretudo perante riscos geopolíticos como as recentes sanções aprovadas pelos Estados Unidos contra as duas maiores petrolíferas do país, Rosneft e Lukoil.

Esta política foi criticada pelo Ministério de Desenvolvimento Económico da Rússia e pelos empresários do país, que defendem que a falta de "créditos baratos" provocada pelas altas taxas trava a economia russa.